В Пентагоне прокомментировали возможность войны США с Китаем

Глава Пентагона Остин: войны США с Китаем можно избежать

Военное столкновение Вашингтона и Пекина можно избежать. Возможность войны США с Китаем прокомментировал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Associated Press.

«Война или конфликт с Китаем, на мой взгляд, не являются ни необходимыми, ни неизбежными [событиями]. Лидеры великих держав должны продолжать работать вместе и сделать все возможное, чтобы уменьшить пространство для [взаимного] недопонимания и просчета», — заявил американский генерал.

Он добавил, что, хотя диалог с Пекином необходим, первостепенным приоритетом Вашингтона в регионе остается обеспечение интересов американских союзников.

Ранее Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы безопасности Украины и проблемы украинских войск. Речь, в частности, шла об укреплении контура противовоздушной обороны.