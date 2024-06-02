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11:21, 2 июня 2024Мир

В Пентагоне прокомментировали возможность войны США с Китаем

Глава Пентагона Остин: войны США с Китаем можно избежать

Фото: NOEL CELIS / Reuters

Военное столкновение Вашингтона и Пекина можно избежать. Возможность войны США с Китаем прокомментировал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Associated Press.

«Война или конфликт с Китаем, на мой взгляд, не являются ни необходимыми, ни неизбежными [событиями]. Лидеры великих держав должны продолжать работать вместе и сделать все возможное, чтобы уменьшить пространство для [взаимного] недопонимания и просчета», — заявил американский генерал.

Он добавил, что, хотя диалог с Пекином необходим, первостепенным приоритетом Вашингтона в регионе остается обеспечение интересов американских союзников.

Ранее Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы безопасности Украины и проблемы украинских войск. Речь, в частности, шла об укреплении контура противовоздушной обороны.

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      Глеб Палехов
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