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09:33, 2 июня 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с главой Пентагона проблемы ВСУ

Зеленский обсудил с главой Пентагона Остином вопросы безопасности и проблемы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил с ним вопросы безопасности страны и проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности укрепление контура противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Обсудили ключевое — оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию [американских истребителей] F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский встретился с американским генералом на полях Азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ранее стало известно о проблемах ВСУ с пополнением частей. По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, украинское командование присылает на передовую пополнение, которое не пригодно к несению боевой службы.

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      Глеб Палехов
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