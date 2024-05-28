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00:23, 28 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ с пополнением частей

Главред «Цензора» Бутусов: в ВСУ присылают пополнение, не пригодное к службе.

Фото: Global Look Press

В части Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой присылают пополнение, которое не пригодно к службе, рассказал главред «Цензора» Юрий Бутусов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам редактора, во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду ВСУ прислали пополнение более 100 человек.

«Выяснилось, что эти люди — непригодны для службы и из них в состав бригады зачислили только троих, хотя по всем ступенькам в докладах уже отчитались, что "бригада хорошо пополняется"», — указал Бутусов на проблему.

Ранее стало известно, что Украина была вынуждена освободить 350 заключенных за две недели из-за нехватки сил для противодействия наступлению российских войск под Харьковом.

Депутат Верховной рады Роман Костенко отметил, что ВСУ не могут удержать позиции из-за отсутствия вооружений и личного состава.

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      Марина Совина
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