Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 25 мая 2024Бывший СССР

На Украине освободили 350 заключенных для пополнения ВСУ

Минюст Украины: 350 заключенных освобождено из-за действий РФ под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

За последние две недели Украина была вынуждена освободить 350 заключенных из-за нехватки сил для противодействия наступлению российских войск под Харьковом. Об этом рассказал украинский министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию The New York Times.

«Почти 350 заключенных были освобождены в соответствии с новым законом», — отметил он, указав, что всего пока было подано 4300 заявлений от находящихся в тюрьмах украинцев.

Необходимость подобной меры Малюська связал с нехваткой солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Конечно, дефицит солдат, трудности с призывом простых граждан — вот основные причины», — указал он. Всего таким образом украинские власти рассчитывают привлечь к службе до 20 тысяч человек.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая назвала число осужденных, которые уже объявили о желании вступить в ВСУ. По ее словам, к 21 мая более трех тысяч человек подали соответствующее заявление.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе десятки военных подрались с гражданскими. Украинцы стали смелее сопротивляться властям из-за мобилизации

      Россиянка случайно постирала кота в стиральной машине вместе с бельем

      В России отреагировали на отказ Зеленского от прекращения огня

      Рогозин сообщил об ударе ВСУ по объекту ядерного предупреждения на Кубани

      Драку в Одессе связали с падением популярности властей Украины

      Звезду советского кино госпитализировали

      «Химки» выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ

      В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо

      «Бавария» определилась с новым главным тренером

      Украинец пытался переплыть границу на детском матрасе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше