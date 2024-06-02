В России начали массово скупать кондиционеры

«Известия»: продажи кондиционеров в России превысили реализацию вентиляторов

Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов. Об этом пишут «Известия».

По данным «М.Видео-Эльдорадо», реализация кондиционеров в этом месяце была кратно выше продаж вентиляторов. Отмечается, что в «Мегамаркете» этот показатель составил 2,5 раза.

В компании уточнили, что в мае спрос на кондиционеры вырос на 69 процентов, на вентиляторы — на 49 процентов по сравнению с 2023 годом. В этом году потребители потратили в среднем 31,6 тысячи рублей на покупку климатических систем и 3,9 тысячи рублей — на вентиляторы.

Ранее в мае стало известно, что продажи бассейнов на майские праздники в России выросли почти вдвое.