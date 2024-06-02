Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:42, 2 июня 2024Экономика

В России начали массово скупать кондиционеры

«Известия»: продажи кондиционеров в России превысили реализацию вентиляторов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Продажи кондиционеров в России весной 2024 года превысили реализацию вентиляторов. Об этом пишут «Известия».

По данным «М.Видео-Эльдорадо», реализация кондиционеров в этом месяце была кратно выше продаж вентиляторов. Отмечается, что в «Мегамаркете» этот показатель составил 2,5 раза.

В компании уточнили, что в мае спрос на кондиционеры вырос на 69 процентов, на вентиляторы — на 49 процентов по сравнению с 2023 годом. В этом году потребители потратили в среднем 31,6 тысячи рублей на покупку климатических систем и 3,9 тысячи рублей — на вентиляторы.

Ранее в мае стало известно, что продажи бассейнов на майские праздники в России выросли почти вдвое.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      КНДР запустила 600 воздушных шаров с навозом в Южную Корею

      Украинских священников обязали склонять прихожан к вступлению в ВСУ

      Ракетную опасность объявили в российском регионе

      Россиянки вытащили друга на прогулку с помощью автовышки

      Решение Зеленского мобилизовать сотрудников полиции и МЧС объяснили

      В США предрекли сближение Германии и России

      На Украине забили тревогу из-за действий Зеленского

      Российские войска уничтожили шесть складов ВСУ

      На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при побеге из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше