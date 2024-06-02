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11:29, 2 июня 2024Экономика

В России подорожали мясные бургеры

РИА Новости: мясные бургеры подорожали в России на 58 процентов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России подорожали мясные бургеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выяснилось, что в первом квартале 2024 года средняя цена бургера с говядиной выросла на 58 процентов и составила 304 рубля. В 2019 году его можно было купить за 193 рубля.

Также, согласно расчетам собеседников агентства, стоимость на рыбный аналог выросла на 57 процентов. В заведениях общепита его продают за 297 рублей.

Что касается бургера с курицей, то он обойдется россиянам в 243 рубля. По сравнению с 2019 годом его цена выросла на 39 процентов.

Ранее аналитики «Бургер Кинга» сообщили, что россияне стали есть бургеры в три раза чаще за последние десять лет. По мнению экспертов, такая необычная динамика может быть связана с рядом факторов. В частности, с изменением потребительских привычек жителей страны.

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      Мария Винар
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