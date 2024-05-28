Россияне стали есть в три раза больше бургеров за 10 лет

Исследование «Бургер Кинга»: россияне стали есть в три раза больше бургеров

Россияне стали есть бургеры в три раза чаще с последние десять лет, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики «Бургер Кинга». Там связали рост популярности блюда с расширением сетей ресторанов быстрого питания.

«Ежегодное потребление бургеров у россиян выросло более чем на 200 процентов за последние десять лет. В 2023 году потребители купили 50,7 миллиона бургеров, что на 212 процентов выше показателя 2014 года, когда было куплено 16 миллионов. Всего за прошедший год посетители купили более 121 миллиона бургеров», — выяснили исследователи.

По мнению аналитиков, такая необычная динамика может быть связана с рядом факторов. В частности, с изменением потребительских привычек россиян и тем, что блюдо стало более доступным.

«Такой скачок потребления бургеров можно объяснить расширением сетей ресторанов быстрого питания в России, созданием и развитием агрегаторов доставок еды, а также изменением потребительских привычек в сторону удобства и скорости обслуживания», — рассказали в «Бургер Кинге».

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