В России замедлился рост цен на новостройки

«Ъ»: рост цен на первичную недвижимость в России за месяц замедлился

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России за месяц выросла на 0,4 процента, достигнув к началу июня 168,7 тысячи рублей за квадратный метр. О замедлении цен пишет «Коммерсантъ».

По данным «ЦИАН.Аналитики», за предыдущий месяц прирост составил 0,6 процента. Согласно подсчетам «Этажей», новостройки в России сейчас стоят 129,8 тысячи рублей за квадратный метр.

За месяц показатель вырос на 1,2 процента, за год — на 8,35 процента. В «Авито Недвижимости» приводят цену 146,6 тысячи рублей за квадратный метр по стране в целом, говоря о снижении на 0,1 процента за месяц. Лот стоит в среднем 6,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что строительные материалы дорожают быстрее квартир в новостройках.