Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:06, 2 июня 2024Экономика

В России замедлился рост цен на новостройки

«Ъ»: рост цен на первичную недвижимость в России за месяц замедлился
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России за месяц выросла на 0,4 процента, достигнув к началу июня 168,7 тысячи рублей за квадратный метр. О замедлении цен пишет «Коммерсантъ».

По данным «ЦИАН.Аналитики», за предыдущий месяц прирост составил 0,6 процента. Согласно подсчетам «Этажей», новостройки в России сейчас стоят 129,8 тысячи рублей за квадратный метр.

За месяц показатель вырос на 1,2 процента, за год — на 8,35 процента. В «Авито Недвижимости» приводят цену 146,6 тысячи рублей за квадратный метр по стране в целом, говоря о снижении на 0,1 процента за месяц. Лот стоит в среднем 6,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что строительные материалы дорожают быстрее квартир в новостройках.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Сийярто рассказал о провале политики ЕС по Украине

      Губернатор Белгородской области предупредил о ракетной опасности

      Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия

      Белый дом заявил о понимании Байденом последствий решения об ударах по России

      На Украине спрогнозировали значительный дефицит электроэнергии

      В США предрекли вторжение суперсвиней

      ВСУ обстреляли Макеевку из американской РСЗО HIMARS

      Боец ВСУ высказался о подготовке российских солдат

      Венгрия пожаловалась на невозможность проводить в Европе политику в пользу мира

      Столкновение двух советских самолетов Як-52 на шоу в Португалии попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше