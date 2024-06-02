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12:09, 2 июня 2024Россия

В российском регионе грузовик со снарядами попал в массовое ДТП

Baza: грузовик со снарядами для РСЗО «Ураган» попал в ДТП под Владимиром
РСЗО «Ураган»

РСЗО «Ураган». Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Во Владимирской области грузовик, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня «Ураган», попал в массовое ДТП. Об этом сообщает Baza.

Авария произошла в российском регионе на трассе М-7 «Волга» 31 мая. 61-летний водитель КамАЗа не выдержал дистанции от впереди ехавшего военного грузовика и врезался в него. Тот от удара протаранил легковой автомобиль Lada Largus, а он, в свою очередь, въехал еще в две машины.

В результате инцидента больше всех пострадал виновник ДТП — водитель КамАЗа госпитализирован с переломами грудины и ног. Кроме того, женщина, которая находилась за рулем одного из легковых автомобилей, получила травму головы. Уточняется, что снаряды не были приведены в действие, их доставят к месту назначения.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в аварию на автодороге, которая ведет из поселения Начики до Большерецка.

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      Мария Винар
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