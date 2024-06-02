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11:27, 2 июня 2024Мир

В США сообщили о столкновении с хуситами в Красном море

ВС США уничтожили беспилотник и две ракеты хуситов в Красном море

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США в результате столкновении с йеменскими ополченцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» в Красном море уничтожили беспилотник и две ракеты. Об этом в социальной сети X сообщает пресс-служба Центрального командования США.

«Было установлено, что беспилотник и противокорабельные баллистические ракеты представляют непосредственную угрозу для США, союзных сил и торговых судов в регионе», — говорится в заявлении американских военных.

В пресс-службе Центрального командования отметили, что действия ВС США направлены на защиту свободы судоходства и повышение безопасности международных вод.

3 мая Пентагон начал переброску реактивных истребителей, беспилотников и других летательных аппаратов с авиабаз Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Катар. По словам официальных лиц из США, в феврале ОАЭ запретили американским военным самолетам и беспилотникам наносить удары по Йемену и Ираку с авиабазы Аль-Дафра в Абу-Даби.

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      Глеб Палехов
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