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04:24, 2 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили об ответе России на эскалацию украинского конфликта

FP: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине неядерным путем

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Россия обладает достаточным арсеналом средств, благодаря которому она способна эффективно ответить на эскалацию конфликта на Украине неядерным путем. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в колонке для журнала Foreign Policy (FP).

По ее словам, Западу не стоит провоцировать эскалацию конфликта путем одобрения ударов Украины по территории России. Москва сможет дать симметричный ответ на агрессивные действия без развязывания полномасштабной войны с НАТО, уверена колумнист.

При этом страны Запада продолжают надеяться на «уравнивание сил» России и Украины. По мнению Эшфорд, эти действия лишь подчеркивают глупость политиков.

Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Американские чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.

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      Евгений Силаев
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