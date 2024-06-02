Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:28, 2 июня 2024Бывший СССР

Вся территория Южной Осетии осталась без света

ТАСС: вся территория Южной Осетии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Вся территория Южной Осетии осталась без света из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Авария произошла в Дзауском районе. На место выехали сотрудники МЧС Южной Осетии для выявления причин произошедшего.

Южная Осетия не в первый раз остается без света из-за профилактических ремонтных работ и непогоды в горах. Электроэнергия поступает из России в республику по ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в Киеве приостановили поездки на фуникулере из-за отсутствия электричества. Уточнялось, что проблемы возникли со стороны «Киевэнерго».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

      Раскрыты подробности о разделе имущества Нюши после развода

      Фитнес-эксперт посоветовала 10-минутную зарядку для похудения

      Раскрыты подробности о расправе над работницей трапезной в Сергиевом Посаде

      Вся территория Южной Осетии осталась без света

      Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

      Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

      Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

      В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

      В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше