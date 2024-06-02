ТАСС: вся территория Южной Осетии осталась без света из-за аварии на ЛЭП

Вся территория Южной Осетии осталась без света из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Авария произошла в Дзауском районе. На место выехали сотрудники МЧС Южной Осетии для выявления причин произошедшего.

Южная Осетия не в первый раз остается без света из-за профилактических ремонтных работ и непогоды в горах. Электроэнергия поступает из России в республику по ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в Киеве приостановили поездки на фуникулере из-за отсутствия электричества. Уточнялось, что проблемы возникли со стороны «Киевэнерго».