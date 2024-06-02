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12:27, 2 июня 2024Бывший СССР

В Киеве приостановили поездки на фуникулере из-за отсутствия электричества

«Киевпастранс»: в Киеве остановили фуникулер из-за проблем с электричеством
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Киеве приостановили поездки на фуникулере из-за отсутствия электричества. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Киевпастранса».

Проблемы возникли со стороны «Киевэнерго». «О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в публикации.

Ранее вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов предрек украинцам годы отключений электроэнергии. В результате российских ударов страна потеряла около восьми гигаватт мощностей электрогенерации.

В свою очередь, директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что от проблем с перебоями электричества особенно пострадает Киев, где находится множество объектов критической инфраструктуры.

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      Мария Винар
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