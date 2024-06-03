46-летняя Анна Семенович опубликовала фото в бикини

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике в Турции и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
46-летняя певица предстала перед камерой во время отдыха на пляже. Звезда примерила синее бикини с растительным принтом, топ от которого подчеркивал ее грудь.
Исполнительница ответила на вопрос одного из подписчиков о том, уменьшается ли объем ее бюста при похудении, что якобы свойственно женскому организму. «Меня это не касается», — заявила знаменитость, дополнив подпись обозначающими смех эмодзи.
В мае бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова также снялась в откровенном купальнике и восхитила пользователей сети.