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10:44, 3 июня 2024Ценности

53-летняя ведущая появилась на публике в полупрозрачной юбке

53-летняя ведущая Аманда Холден появилась на публике в полупрозрачной юбке
Аманда Холден

Аманда Холден . Фото: @noholdenback

Британская ведущая Аманда Холден появилась на финале телепроекта Britain's Got Talent в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

53-летняя знаменитость предстала перед публикой в платье, состоящем из корсетного верха с массивными черными вставками и глубоким декольте, и полупрозрачной сияющей юбки. При этом на размещенных кадрах видно, что на Холден отсутствует бюстгальтер.

Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы в тугой высокий хвост и дополнили ее образ массивными круглыми серьгами.

В мае сообщалось, что Аманда Холден примерила откровенный наряд для полуфинала упомянутого телепроекта. Тогда ведущая показала фигуру в мокром шелковом платье кремового цвета, который был оформлен глубоким декольте и длинным шлейфом.

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      Мария Винар
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