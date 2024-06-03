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13:09, 3 июня 2024Россия

Армия России уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении двух полевых складов боеприпасов ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Reuters

Армия России уничтожила два полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации.

Выявленные цели были поражены военнослужащими Южной группировки войск. Помимо этого, в ходе боев российские войска смогли улучшить положение по переднему краю, подчеркнули в военном ведомстве.

По данным Минобороны, суточные потери ВСУ в зоне ответственности «южан» превысили 310 человек. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял восемь артиллерийских орудий.

3 июня Минобороны сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Также за сутки было сбито 67 беспилотников ВСУ.

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      Алан Босиков
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