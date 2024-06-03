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14:44, 3 июня 2024Экономика

Россиянам рассказали о последствиях жаркой погоды для авто

Автоэксперт Григорьев: в жару особенно важно своевременно проходить ТО

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В жару особенно важно своевременно проходить техосмотр. О последствиях летнего зноя для механизма автомобиля россиянам рассказал руководитель отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев. Его слова приводит журнал NaAvtotrasse.ru.

В жаркую погоду моторное масло рискует потерять эффективность — летом оно легче перегревается, вдобавок активнее загрязняясь пылью и грязью. Регулярный ТО поможет снизить риски поломок. Кроме того, летом чаще забиваются радиаторы, чем портят работу системы охлаждения двигателя. Из-за перегрева высока вероятность деформации головки блока мотора, а также повреждений цилиндров и поршней. К коррозии в устройстве может привести и некачественный антифриз. Аналогичная ситуация может произойти, если вовремя его не доливать, отметил эксперт. Из-за засоров нарушается работа радиатора, теплопроводов и теплообменников.

Летом Григорьев советует уделять особое внимание качеству расходных материалов. Автомобилистам рекомендуется использовать строго оригинальные моторные масла и заправлять машину на проверенных АЗС с хорошим топливом, резюмировал собеседник издания.

Готовить автомобиль нужно и в преддверии весны. Перед первым весенним выездом следует отмыть машину от реагентов, проверить состояние стеклоочистителей и осмотреть аккумулятор.

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      Виктория Клабукова
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