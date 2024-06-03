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19:34, 3 июня 2024Силовые структуры

Бывшего ответственного за IT-безопасность в российском регионе обманули аферисты

Мошенники обманули эксперта по цифровизации Смоленской области на 6,5 млн руб.

Фото: Onur Binay / Unsplash

Бывшего заместителя губернатора Смоленской области обманули мошенники во время отдыха в Крыму. На своей должности он был ответственным за цифровизацию и IT-безопасность, об этом сообщает Baza.

По данным издания, чиновник занимал должность вице-губернатора до весны 2023 года, а после увольнения остался работать в администрации в качестве советника-эксперта по вопросам цифровизации региона. Аферисты связались с ним 29 мая, пока он отдыхал в Крыму, и убедили, что все его накопления находятся под угрозой.

Мужчина поверил звонившим, а затем срочно направился в Анапу и Новороссийск, чтобы перевести 6,5 миллиона рублей на якобы безопасные счета через «безопасные» платежные терминалы. После этого чиновник вернулся в Крым, где понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Ранее в Перми мошенники обокрали 62-летнюю заместителя директора школы на 2 миллиона 200 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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