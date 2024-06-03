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15:32, 3 июня 2024Силовые структуры

Бывшего руководителя партии Березовского объявили в розыск в России

МВД РФ разыскивает экс-руководителя партии «Либеральная Россия» Сидельникова

Фото: Alastair Grant / AP

МВД РФ объявило в розыск Андрея Сидельникова (признан в России иноагентом) — одного из бывших руководителей партии «Либеральная Россия» Бориса Березовского и лидера российского молодежного движения «Пора». Это следует из базы розыска на официальном сайте ведомства.

«Сидельников Андрей Александрович, 07.07.1975 года рождения. Разыскивается по статье УК», — значится в базе. По какой именно уголовной статье разыскивается Сидельников, не уточняется. В настоящее время он находится за границей.

Сидельникова внесли в список иностранных агентов в 2023 году. По утверждению Минюста, он призывал предоставить вооружение Украине, а также негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти.

Ранее правоохранительные органы объявили в федеральный розыск бывшего мэра Магаса Усмана Аушева. Против экс-чиновника возбуждено дело по статье о превышении полномочий и мошенничестве.

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      Олеся Мицкевич
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