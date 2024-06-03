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10:11, 3 июня 2024Наука и техника

Причины рака оказались обратимыми

Nature: рак может быть вызван обратимыми эпигенетическими изменениями

Фото: Julia Koblitz / Unsplash

Ученые обнаружили, что рак может быть вызван обратимыми молекулярными изменениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Оказалось, что эпигенетические изменения, а не только генетические мутации, могут быть причинами развития рака. Эпигенетические изменения включают добавление или удаление малых молекул к ДНК или ядерным белкам, что влияет на активность генов. Это позволяет клеткам разных тканей и органов выполнять различные функции, несмотря на то что они имеют один и тот же геном.

Исследование проводилось на плодовых мушках, которые имеют примерно 75 процентов генов, гомологичных тем, что связаны с болезнями человека. Насекомые служили моделью для изучения влияния временных эпигенетических изменений на развитие рака.

Полученные данные показали, что временные эпигенетические изменения, даже без мутаций в ДНК, могут быть достаточными для возникновения рака. Ранее считалось, что влияние эпигенетических факторов слишком мимолетно, чтобы провоцировать злокачественные опухоли. Это открытие может изменить подходы к лечению и диагностике рака.

Эпигенетические терапии, направленные на изменение распределения эпигенетических меток, могут позволить клеткам вернуться к нормальному поведению и остановить свое неконтролируемое размножение.

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      Александр Еникеев
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