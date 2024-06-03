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15:20, 3 июня 2024Экономика

Дачников предупредили о наказании за покушение на свободную землю

Юрист Ефимов: пользоваться заброшенными дачными участками незаконно

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Покушаться на свободную землю соседних участков и пользоваться ей незаконно. О наказании предупредил российских дачников юрист Сергей Ефимов в беседе с News.ru.

«Некоторые дачники порой пытаются "откусить" часть соседнего участка — например, сдвинуть на несколько метров свой забор. Эти действия тоже находятся вне правового поля и могут быть оспорены соседями в судебном порядке», — пояснил специалист.

По словам юриста, собственники якобы бесхозной территории могут объявиться в любой момент и потребовать восстановления справедливости.

Ранее российских дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участке. Уголовное наказание грозит за выращивание растения, которые содержат психотропные и наркотические вещества. Например, к таким относятся ипомея трехцветная и мак снотворный.

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      Нина Ташевская
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