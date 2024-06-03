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18:45, 3 июня 2024Ценности

Дженнифер Энистон и Николь Кидман напугали фанатов внешностью на новом видео

Кадр: @hollywoodreporter

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Николь Кидман напугали фанатов внешностью во время нового интервью. Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания The Hollywood Reporter.

В размещенном ролике 55-летняя Энистон предстала перед камерами в майке и жилете без рукавов белого цвета, а 56-летняя Кидман — в блузе с V-образным вырезом. При этом на их лицах был легкий макияж.

Поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитостей и подвергли их критике. «Кидман едва может пошевелить лицом», «Шоу ботокса», «Две очень талантливые женщины, которым не стоило совать в лицо весь этот мусор», «Ни одна верхняя губа не сдвинулась с места», «Зачем столько ботокса?» — возмущались они.

В марте сообщалось, что папарацци заметили Дженнифер Энистон у клиники пластической хирургии. Тогда уличные фотографы запечатлели актрису в черном свитере, узких синих джинсах, шарфе и шляпе.

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      Мария Винар
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