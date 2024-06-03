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07:09, 3 июня 2024Экономика

ЕС стал закупать уголь дороже после введения санкций против России

Стоимость импортированного ЕС угля в январе-марте выросла до €184 за тонну
СюжетСанкции против России:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стоимость импортированного Евросоюзом в январе-марте этого года угля выросла до 184 евро за тонну — до введения санкций против России показатель был на уровне 120 евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в январе-марте 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на каменный уголь составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году (рост на девять процентов). Однако за этот же период объем закупок упал на 29 процентов — до 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.

Евросоюз ввел эмбарго на поставки угля из России в рамках пятого пакета санкций, а вступило в силу ограничение 10 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца года грузооборот российских портов снизился на 4,3 процента в годовом выражении, до 288,4 миллиона тонн. Основной вклад в проблему вносит снижение перевозок угля, которую источники «Коммерсанта» оценивали в 15 процентов.

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      Юлия Мискевич
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