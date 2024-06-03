Еще один украинский дрон уничтожили над российским регионом

Минобороны: еще один украинский дрон уничтожили над Белгородской областью

Еще один украинский дрон уничтожили над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

В ведомстве проинформировали, что вечером 3 июня «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа». «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в Минобороны сообщали об уничтожении над регионом шести снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

В течение понедельника, 3 июня, в регионе шесть раз объявлялась воздушная тревога. Также украинские дроны атаковали грузовой автомобиль и легковушку в Шебекинском районе.