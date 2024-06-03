Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:06, 3 июня 2024Россия

Целью украинского дрона в российском регионе стала легковушка

Губернатор Гладков: украинские дроны атаковали КамАЗ и легковушку

Фото: Stringer / Reuters

Украинские дроны атаковали работавший в поле КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

За рулем грузового автомобиля находился руководитель сельхозпредприятия, он не пострадал. Водитель легковушки с различными травмами сам обратился в больницу. «После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение», — поведал губернатор.

Вечером 3 июня в Минобороны сообщили об уничтожении шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». К какой цели они направлялись, не уточняется.

Ракетная опасность в регионе в понедельник, 3 июня, объявлялась шесть раз.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Суд в Москве арестовал израильтянина по запросу Германии

      В США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ

      В Белом доме рассказали о реакции Украины на ограничения на удары по России

      ФСБ пресекла работу преступной группы по незаконной легализации мигрантов

      Иностранцам запретят усыновлять российских детей

      США уточнили разрешение Киеву наносить удары по территории России

      Мбаппе со скандалом перешел в «Реал». За одной из главных звезд мирового футбола охотились больше двух лет

      Госдеп изъял паспорт у летевшего в Россию американского военного эксперта

      Настасья Самбурская примерила бикини перед камерой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше