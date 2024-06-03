Целью украинского дрона в российском регионе стала легковушка

Губернатор Гладков: украинские дроны атаковали КамАЗ и легковушку

Украинские дроны атаковали работавший в поле КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

За рулем грузового автомобиля находился руководитель сельхозпредприятия, он не пострадал. Водитель легковушки с различными травмами сам обратился в больницу. «После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение», — поведал губернатор.

Вечером 3 июня в Минобороны сообщили об уничтожении шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». К какой цели они направлялись, не уточняется.

Ракетная опасность в регионе в понедельник, 3 июня, объявлялась шесть раз.