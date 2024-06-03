В российском городе шестой раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде шестой раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе шестой раз за день объявили ракетную опасность. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — написал глава области.

Гладков призвал граждан оставаться в укрытии до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Первое сообщение об опасности ракетной атаки губернатор опубликовал в 3:11 по московскому времени. В течение дня регион подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, стало известно о массовой атаке ВСУ на регион при помощи беспилотников. Под ударом оказалось село Грузское менее чем в пяти километрах от российско-украинской границы. Беспилотники-камикадзе атаковали одно из местных сельскохозяйственных предприятий.