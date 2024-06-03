Российские средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над российским регионом

МО: силы ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что снаряды были сбиты около 21:10 по московскому времени дежурными силами ПВО.

Днем 3 июня российская система ПВО сбила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью в несколько миллионов долларов. Стоимость запуска одной ракеты из американской системы Patriot составляет от трех до восьми миллионов долларов. Кроме того, российской ПВО удалось перехватить несколько других снарядов ВСУ западного образца — 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также МО отчиталось об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун».