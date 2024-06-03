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22:17, 3 июня 2024Россия

Российские средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над российским регионом

МО: силы ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Фото: Petro Poroshenko / Twitter.com / Global Look Press

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что снаряды были сбиты около 21:10 по московскому времени дежурными силами ПВО.

Днем 3 июня российская система ПВО сбила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью в несколько миллионов долларов. Стоимость запуска одной ракеты из американской системы Patriot составляет от трех до восьми миллионов долларов. Кроме того, российской ПВО удалось перехватить несколько других снарядов ВСУ западного образца — 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также МО отчиталось об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун».

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      Марина Совина
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