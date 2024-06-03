Российские средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над российским регионом

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.
Уточняется, что снаряды были сбиты около 21:10 по московскому времени дежурными силами ПВО.
Днем 3 июня российская система ПВО сбила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью в несколько миллионов долларов. Стоимость запуска одной ракеты из американской системы Patriot составляет от трех до восьми миллионов долларов. Кроме того, российской ПВО удалось перехватить несколько других снарядов ВСУ западного образца — 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также МО отчиталось об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун».