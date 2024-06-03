Система ПВО России сбила ракету ВСУ стоимостью в несколько миллионов долларов

МО России: система противовоздушной обороны уничтожила ракету Patriot ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Стоимость запуска одной ракеты из этой американской системы составляет от трех до восьми миллионов долларов.

Кроме того, российской ПВО удалось перехватить несколько других снарядов ВСУ западного образца — 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также МО отчиталось об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун».

Ранее глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование ВСУ систем противовоздушной обороны американского производства Patriot для нанесения ударов по российской авиации.