Еще одна страна указала Украине на условия урегулирования конфликта

Президент Филппин Маркос: итоговый мир на Украине должен устраивать весь мир

Итоговое урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. Об этом заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает GMA News.

«Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения в вашей стране (...). Это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира», — рассказал глава государства.

Помимо этого, Маркос подчеркнул, что Манила поддерживает Киев на различных площадках, включая ООН и Европейский союз, а также заявил о готовности помогать и дальше.

Зеленский находится в турне по странам Азии, посетив в том числе «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, являющийся одной из крупнейших площадок в мире по вопросам безопасности. Китайская газета Global Times отметила, что участие президента Украины напоминает попытку властей Запада втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона.