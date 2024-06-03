Опасность участия Зеленского в сингапурском форуме по безопасности объяснили

GT: участие Зеленского в «Диалоге Шангри-Ла» опасно вовлечением Азии в кризис

Участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» напоминает попытку Запада властец втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет газета Global Times.

В материале уточняется, что страны Азии должны остерегаться и избегать «конфронтационной ловушки», в которую попал Киев.

Президент Украины на конференции в Сингапуре заявил, чтобы Киев признает два государства: и Израиль, и Палестину.

Также во время общения с журналистами в Сингапуре Зеленский выразил недовольство разрешением США бить только по российскому приграничью.