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05:42, 3 июня 2024Мир

Опасность участия Зеленского в сингапурском форуме по безопасности объяснили

GT: участие Зеленского в «Диалоге Шангри-Ла» опасно вовлечением Азии в кризис
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Edgar Su / Reuters

Участие президента Украины Владимира Зеленского в сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» напоминает попытку Запада властец втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом пишет газета Global Times.

В материале уточняется, что страны Азии должны остерегаться и избегать «конфронтационной ловушки», в которую попал Киев.

Президент Украины на конференции в Сингапуре заявил, чтобы Киев признает два государства: и Израиль, и Палестину.

Также во время общения с журналистами в Сингапуре Зеленский выразил недовольство разрешением США бить только по российскому приграничью.

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      Юлия Мискевич
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