Еще одни российские школьники сообщили о досмотре с раздеванием перед ЕГЭ

В Чувашии выпускники сообщили, что их заставляли раздеваться перед ЕГЭ

В Чувашии выпускники одной из школ рассказали, что их заставляли раздеваться до нижнего белья перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их словам, инцидент произошел в школе села Яльчики. Школьники пояснили, что им якобы пришлось раздеваться перед охранниками, чтобы они смогли получить доступ к экзамену.

В заявлениях, оказавшихся в прокуратуре, говорится, что сотрудница Рособрнадзора заставляла школьников задирать рубашки и снимать ремни, а во время экзамена не разрешала уединяться в туалете больше 30 секунд. На данный момент прокуратура и Минобразования Чувашии начали проверку.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

28 мая стало известно, что воронежских школьниц вынудили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставили снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен.