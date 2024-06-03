Феномен успеха Тейлор Свифт объяснили хорошей тактикой и талантом

Американская певица Тейлор Свифт создала собственную вселенную в стиле Marvel. Феномен успеха артистки объяснили в статье The Guardian.

Отмечается, что в своем творчестве артистка использует сложные внутренние отсылки, выстраивая свою метавселенную. Из-за такого подхода поклонники исполнительницы являются не просто пассивными потребителями контента, а последователями, «действующими в лучших традициях битломании», уточняют журналисты.

В статье подчеркивается, что артистка обладает не только хорошей тактикой, но и талантом — ей удалось создать образ звезды, которая обрела успех благодаря песням, а не рекламой продукции. Журналисты отметили, что поклонники Свифт воспринимают ее как «свою лучшую подругу-миллиардершу».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил влияние певицы Тейлор Свифт на американцев и политическую жизнь США. По его мнению, исполнительница не может оказать существенного влияния на избирательный процесс в Америке, однако все же воздействует на умы жителей США.