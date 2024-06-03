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12:14, 3 июня 2024Культура

Феномен успеха Тейлор Свифт объяснили

Феномен успеха Тейлор Свифт объяснили хорошей тактикой и талантом

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт создала собственную вселенную в стиле Marvel. Феномен успеха артистки объяснили в статье The Guardian.

Отмечается, что в своем творчестве артистка использует сложные внутренние отсылки, выстраивая свою метавселенную. Из-за такого подхода поклонники исполнительницы являются не просто пассивными потребителями контента, а последователями, «действующими в лучших традициях битломании», уточняют журналисты.

В статье подчеркивается, что артистка обладает не только хорошей тактикой, но и талантом — ей удалось создать образ звезды, которая обрела успех благодаря песням, а не рекламой продукции. Журналисты отметили, что поклонники Свифт воспринимают ее как «свою лучшую подругу-миллиардершу».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил влияние певицы Тейлор Свифт на американцев и политическую жизнь США. По его мнению, исполнительница не может оказать существенного влияния на избирательный процесс в Америке, однако все же воздействует на умы жителей США.

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      Варвара Кошечкина
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