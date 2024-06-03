Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:00, 3 июня 2024Силовые структуры

Глав корпорации развития и промпарка российского региона заподозрили во взятке

В Новосибирске глав корпорации развития и промпарка заподозрили во взятке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в отношении гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова и председателя совета директоров УК «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова. Об этом сообщает ТАСС.

В даче взятки подозревают директоров предприятий «Техстрой-НСК» и «Стройтех». По версии правоохранителей, с января по март Зырянов и Гоманов получили от представителей коммерческих организаций услуги неимущественного характера на сумму более 9,5 миллиона рублей. За это главы корпорации развития и промпарка должны были помочь заключить договоры подряда на сумму более 64 миллионов рублей в приоритетном порядке и в обход конкурса.

Ранее сообщалось, что полковник Минобороны России получил взятку и сдался в полицию из-за мук совести.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Интересовали МиГи, переделанные под "Кинжал"». ФСБ задержала диверсантов, готовивших теракты в Крыму

      В США сообщили о провале попыток Украины привлечь Азию на свою сторону

      Глав корпорации развития и промпарка российского региона заподозрили во взятке

      Российский регион пытался атаковать третий за день беспилотник

      Предсказана судьба «Силы Сибири-2» после требования Китая по ценам на газ

      Вокалист «Би-2» объяснил отказ Вайкуле петь с группой

      Талибы заявили о ликвидации ячейки ИГ

      Страны НАТО предупредили об ответе на использование F-16 на территории России

      Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

      Сотрудник Минобороны России получил взятку и сдался в полицию из-за мук совести

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше