Глав корпорации развития и промпарка российского региона заподозрили во взятке

В Новосибирске глав корпорации развития и промпарка заподозрили во взятке

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в отношении гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова и председателя совета директоров УК «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова. Об этом сообщает ТАСС.

В даче взятки подозревают директоров предприятий «Техстрой-НСК» и «Стройтех». По версии правоохранителей, с января по март Зырянов и Гоманов получили от представителей коммерческих организаций услуги неимущественного характера на сумму более 9,5 миллиона рублей. За это главы корпорации развития и промпарка должны были помочь заключить договоры подряда на сумму более 64 миллионов рублей в приоритетном порядке и в обход конкурса.

Ранее сообщалось, что полковник Минобороны России получил взятку и сдался в полицию из-за мук совести.