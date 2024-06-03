Сотрудник Минобороны России получил взятку и сдался в полицию из-за мук совести

Полковник Минобороны РФ получил взятку и сдался в полицию из-за мук совести

Полковник Минобороны России получил взятку и сдался в полицию из-за мук совести. Об этом сообщает Baza.

Мужчина работал в ведомстве с 2010 года и был награжден медалью Суворова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Он занимал должность заместителя начальника отдела и отвечал за материально-техническое обеспечение военной части и принимал вооружение и технику.

По версии следствия, в 2020 году полковник предложил директору компании «Промет — спец технологии» и ее старшему оперативному сотруднику предоставить ему машину в пользование на неопределенный срок. Взамен военный пообещал закрыть глаза на нарушения при выполнении госконтрактов.

Мужчины согласились и купили ему иномарку за более чем два миллиона рублей. Компания также взяла на себя траты за обслуживание автомобиля, которые с 2020 по 2023 год составили 930 тысяч рублей. В декабре 2021 года сотрудник Минобороны взял с главы фирмы и его подчиненного еще миллион рублей за лоббирование заключения госконтракта.

В результате из-за этих преступлений у полковника началась депрессия. Через какое-то время он сам пришел в полицию и обо всем рассказал. Суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

Ранее силовики задержали офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого.