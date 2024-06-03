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22:03, 3 июня 2024Мир

Госдеп изъял паспорт у летевшего в Россию американского военного эксперта

Госдепартамент изъял паспорт у летевшего на ПМЭФ-2024 в Россию Скотта Риттера

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Госдепартамент изъял паспорт у планировавшего лететь в Россию отставного разведчика морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотта Риттера. Об этом военный эксперт рассказал RT.

Он уточнил, что намеревался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). «Правительство США сняло меня с рейса и конфисковало мои документы. На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт», — заявил Риттер.

Позднее аналитик уточнил, что его задержали трое полицейских во время посадки на рейс, сославшись на «приказ Государственного департамента».

Ранее Риттер оценил положение президента России Владимира Путина на мировой арене. Экс-разведчик назвал Путина самым уважаемым в мире лидером с точки зрения глобальной аудитории. Он подчеркнул, что Россия является крупным игроком на мировой арене. Страна объединилась с Китаем и Индией, она также пользуется поддержкой Глобального Юга.

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      Марина Совина
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