Гражданин Украины предстанет перед российским судом за участие в «Айдаре»

В Ростове-на-Дону осудят украинца, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар»

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Украины, участвовавшего в деятельности батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По версии следствия, в марте 2019 года украинец добровольно вступил в 24-й батальон территориальной обороны «Айдар». В его составе он участвовал в боевых действиях, а также осуществлял доставку продовольствия к местам дислокации батальона в Краматорском районе Донецкой народной республики.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Ранее этот же суд осудил другого гражданина Украины Владимира Корсунова за участие в террористическом сообществе. Мужчине дали пять лет колонии-поселения.