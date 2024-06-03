Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:35, 3 июня 2024Силовые структуры

Гражданин Украины предстанет перед российским судом за участие в «Айдаре»

В Ростове-на-Дону осудят украинца, участвовавшего в нацбатальоне «Айдар»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Украины, участвовавшего в деятельности батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По версии следствия, в марте 2019 года украинец добровольно вступил в 24-й батальон территориальной обороны «Айдар». В его составе он участвовал в боевых действиях, а также осуществлял доставку продовольствия к местам дислокации батальона в Краматорском районе Донецкой народной республики.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

Ранее этот же суд осудил другого гражданина Украины Владимира Корсунова за участие в террористическом сообществе. Мужчине дали пять лет колонии-поселения.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

      Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

      Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

      «Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?

      В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

      США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

      Швейцария определила условия для ареста членов ХАМАС и правительства Израиля

      В Турции рассказали о вынужденном шаге Украины из-за наступления России

      Женщина родила ребенка в туалете закусочной и попыталась смыть его в унитаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше