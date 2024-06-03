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20:50, 3 июня 2024Бывший СССР

Харькову предрекли блэкауты

Аналитик Юшков предрек непродолжительные блэкауты в Харькове

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Харькове вполне возможны непродолжительные блэкауты на фоне отсутствия собственной генерации электроэнергии, предрек эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Своим прогнозом специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Собственной генерации в Харькове сейчас нет. Вся запитка электроэнергии приходит с района киевского энергоузла, и сейчас очень жесткие графики подачи электроэнергии», — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что снабжение Харькова электроэнергией имеет несколько трудностей.

«Во-первых, проблема в том, что есть технические ограничения. Сами ЛЭП ограничены. А во-вторых, уже и в центральной Украине, в районе киевского энергоузла тоже нечего передавать в больших объемах. Поэтому полностью обеспечить Харьков электроэнергией уже крайне сложно», — объяснил он.

Я думаю, что в Харькове вполне возможен блэкаут. Когда своей генерации нет и есть внешнее питание, то с одной стороны, легко город отключить, а с другой — легко починить. Поэтому возможны блэкауты, но непродолжительные

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город остался без собственной генерации электроэнергии. Он добавил, что в настоящее время городские власти пытаются полностью переделать систему водного, энергетического и теплового снабжения, при этом на работы осталось всего несколько месяцев — до начала отопительного сезона.

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      Варвара Кошечкина
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