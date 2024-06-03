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15:21, 3 июня 2024Бывший СССР

В Харькове не осталось электроэнергии

Мэр Харькова Терехов: в городе не осталось собственной электроэнергии

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Харьков остался без собственной генерации электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает ТАСС.

«Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани», — заявил чиновник.

Он добавил, что в настоящее время городские власти пытаются полностью переделать систему водного, энергетического и теплового снабжения, при этом на работы осталось всего несколько месяцев — до начала отопительного сезона.

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      Илья Таксюр
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