Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:16, 3 июня 2024Ценности

Хайди Клум снялась с обнаженной грудью в честь 51-летия

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя манекенщица поделилась видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя топлес. Она предстала перед камерой в кепке с пестрым принтом и солнцезащитных очках, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.

В мае сообщалось, что Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в непристойном наряде.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах. США угрожали Тбилиси последствиями в случае его принятия

      В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу

      «АвтоВАЗ» назвал сроки установки систем климат- и круиз-контроля в машины

      В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

      Ракетную опасность объявили в столице российского региона

      У пассажирки российского самолета случился отек легких в небе

      Из кранов россиян потекла вода с «мутантами»

      Лукашенко ответил монгольским журналистам

      Хайди Клум снялась с обнаженной грудью в честь 51-летия

      Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше