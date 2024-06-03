Информация об опасности на ЗАЭС из-за срока годности топлива не подтвердилась

Сообщения об опасности на ЗАЭС из-за срока годности топлива не подтвердились

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин опубликовал колонку в издании «Экономическая правда», в которой рассказал о состоянии Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС). В публикации, появившейся еще в феврале, говорится, что срок годности ядерного топлива, которое используется в реакторах ЗАЭС, истекает.

По словам Котина, проблема усложняется тем, что в случае необходимости топливо некому заменить. Он рассказал, что первые партии топлива загрузили в реакторы ЗАЭС еще в 2017 году, а его эксплуатационный срок, определенный производителем, составляет шесть лет. Котин отметил, что необходимо провесит анализ безопасности, однако компетентного персонала на ЗАЭС нет.

В апреле 2023 года советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что запасов ядерного топлива производства Westinghouse на Запорожской АЭС хватит еще на четыре года, после чего его заменят на российское.

«Теоретически нынешних запасов американского топлива - примерно на четыре года. Но его замещение на российское начнется гораздо раньше. Мы в американском топливе не нуждаемся, как и в их технологиях. У нас они свои», — заявлял он в ответ на требование США использовать американские технологии на ЗАЭС.

Эксперт по вопросам безопасности ядерной энергетики, доктор технических наук, профессор Владимир Асмолов сообщал, что ядерным топливом американской компании Westinghouse загружены активные зоны четырех из шести реакторов Запорожской АЭС. В двух оставшихся — втором и шестом — продолжало работать ранее поставленное топливо российского производства.

Информация об угрозе на ЗАЭС, связанной со сроком годности, не получила распространения среди российских СМИ.

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