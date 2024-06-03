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14:22, 3 июня 2024Экономика

Известный актер рассказал о ритме жизни в Москве

Актер Дмитрий Ульянов заявил, что не считает Москву жестоким городом

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известный российский актер Дмитрий Ульянов заявил, что, находясь в Москве, не ощущает того же, что люди из маленьких городов. О жесткости и жестокости столицы он высказался в интервью журналу «Москвич Mag».

«Мне говорят, что в Москве "ритм", а я не понимаю, что такое "ритм Москвы" — он и так мой. Я не ощущаю здесь того, что ощущают люди из маленьких городов. Москва для меня не жестокий и не жесткий город, мне, например, страшно за рулем в Перми», — отметил артист.

По словам Дмитрия Ульянова, Москва «дарит ощущение своего города на запахо-клеточном уровне». Актер признался, что не может жить без особого запаха столицы, состоящего из смеси пыли и асфальта.

Ранее российский актер Илья Любимов назвал Москву лучшим городом Земли.

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