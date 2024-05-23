Известный российский актер назвал лучший город Земли

Актер Илья Любимов назвал Москву лучшим городом Земли

Известный российский актер Илья Любимов рассказал, что считает Москву лучшим городом Земли. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артисту задали вопрос, чем Москва превосходит зарубежные мегаполисы. «В Москве лучше абсолютно все. Я это говорю абсолютно авторитетно. Инфраструктура, логистика города, цифровизация города, его озеленение, масштабы, доступность. Мне Москва нравится больше, чем Нью-Йорк, Париж и Берлин. Может быть, когда я попаду в Лондон, я скажу, что есть какие-то вещи, которые хотелось бы видеть в Москве. Но пока для меня Москва — лучший город Земли», — ответил он.

Среди положительных изменений, которые произошли со столицей в последние годы, Любимов назвал отказ от «автомобильного ада», который существовал 20 лет назад, а также от «уродливой точечной застройки». Он также обратил внимание на то, что Москва превратилась в пешеходный город, в котором приятно проводить время и гулять. «Москва все более и более становится городом, в котором хочется жить, производить на свет потомство. Здесь прекрасные досуговые зоны. И самое главное, что Москва не стесняется впитывать все лучшее, при этом бережно сохраняя свою историческую идентичность», — заключил актер.

Ранее в мае российский архитектор Пабло Джонаттан Пухно Бермео также заявил, что Москва является лучшим городом мира.