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12:21, 23 мая 2024Экономика

Известный российский актер назвал лучший город Земли

Актер Илья Любимов назвал Москву лучшим городом Земли

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Илья Любимов рассказал, что считает Москву лучшим городом Земли. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артисту задали вопрос, чем Москва превосходит зарубежные мегаполисы. «В Москве лучше абсолютно все. Я это говорю абсолютно авторитетно. Инфраструктура, логистика города, цифровизация города, его озеленение, масштабы, доступность. Мне Москва нравится больше, чем Нью-Йорк, Париж и Берлин. Может быть, когда я попаду в Лондон, я скажу, что есть какие-то вещи, которые хотелось бы видеть в Москве. Но пока для меня Москва — лучший город Земли», — ответил он.

Среди положительных изменений, которые произошли со столицей в последние годы, Любимов назвал отказ от «автомобильного ада», который существовал 20 лет назад, а также от «уродливой точечной застройки». Он также обратил внимание на то, что Москва превратилась в пешеходный город, в котором приятно проводить время и гулять. «Москва все более и более становится городом, в котором хочется жить, производить на свет потомство. Здесь прекрасные досуговые зоны. И самое главное, что Москва не стесняется впитывать все лучшее, при этом бережно сохраняя свою историческую идентичность», — заключил актер.

Ранее в мае российский архитектор Пабло Джонаттан Пухно Бермео также заявил, что Москва является лучшим городом мира.

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      Полина Кислицына
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