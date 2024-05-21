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12:23, 21 мая 2024Экономика

Архитектор назвал лучший город мира

Архитектор Пухно Бермео назвал Москву лучшим городом мира

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва является лучшим городом мира. Лидера среди мегаполисов назвал российский архитектор Пабло Джонаттан Пухно Бермео в интервью «Москвич Mag».

Таким образом эксперт ответил на вопрос о городе, в котором проживает сейчас. Он отметил, что в Москве гораздо чище, чем в других городах. Кроме того, за последнее десятилетие российская столица преобразилась.

«Город стал очень глянцевым и, как говорят у нас в архитектурном мире, человекоцентричным: колоссальный рывок в транспортной инфраструктуре, развитие общественных пространств. В Москве появилось много качественных архитектурных объектов», — рассказал Пухно Бермео.

Ранее детский писатель Андрей Усачев признался, что считает Москву самым лучшим городом.

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      Александра Качан
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