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08:35, 3 июня 2024Россия

Командир «Ахмата» высказался об ударах ВСУ по России западным оружием

Алаудинов: удары ВСУ по России западным оружием не повлияют на исход СВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России западным оружием не повлияют на исход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что с начала спецоперации страны Запада передали украинским войскам противотанковые ракетные комплексы Javelin, затем реактивные системы залпового огня HIMARS, ракеты Storm Shadow и гаубицы M777. Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» также выразил уверенность, что все задачи будут выполнены, и СВО завершится уже в 2024 году. Он подчеркнул, что гражданам России «надо будет еще раз напрячься, перетерпеть, переждать, как мы это делали за эти два года и три месяца».

Ранее зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев предупредил, что Москва зеркально ответит на призывы стран Запада разрешить ВСУ наносить удары по территории России. По его словам, государства, публично обсуждающие данную тему, «фактически дают это разрешение самим себе».

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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