В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бить по территории России

Бондарев: Москва зеркально ответит на призывы Запада разрешить ВСУ бомбить РФ

Москва зеркально ответит на призывы стран Запада разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России. Соответствующую публикацию разместил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в Telegram.

«Публично обсуждая темы, связанные с разрешением Украине бомбить территорию России, они фактически дают это разрешение самим себе. (...) В ответ на такие вызывающие действия Россия однозначно будет отвечать зеркальными действиями и мерами», — отметил он.

24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса снять ограничения и разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за такие предложения Столтенберга нужно судить. При этом депутат подчеркнул уверенность в том, что западные союзники Киева не позволят применять их оружие по военным целям на российской территории.