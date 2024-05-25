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13:20, 25 мая 2024Россия

В России призвали судить генсека НАТО

Депутат Чепа призвал судить генсека НАТО за идею бить по территории России
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

За идею разрешить Украине бить западным оружием по территории России генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нужно судить, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат убежден, что западные союзники Киева не позволят применять их оружие по военным целям на российской территории.

«Нет, не разрешат. Его надо будет судить за такие предложения, которые толкают мир к катастрофе», — призвал он.

В интервью The Economist Столтенберг предложил членам Североатлантического альянса пересмотреть условия, на которых они передают свое оружие Украине. По его мнению, решение нужно принять сейчас, когда боевые действия идут вблизи границы Харьковской области. Столтенберг считает, что из-за ограничений Киеву сложнее защитить свои территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, прокомментировала инициативу чиновника. По ее словам, о таком предложении стоит знать участникам мирной конференции по украинскому конфликту в Швейцарии.

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