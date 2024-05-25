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11:41, 25 мая 2024Мир

Захарова ответила на призыв Столтенберга об ударах по России

Захарова: о призыве Столтенберга полезно знать участникам саммита в Швейцарии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Приглашенным на якобы мирную конференцию по украинскому конфликту в Швейцарии полезно знать о призывах генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Украины по территории России. Так ситуацию прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram.

Ранее Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии», — написала дипломат.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, в свою очередь, заявил, что призыв генсека НАТО является попыткой запугать Россию. По его словам, Запад хочет оказать давление на Москву.

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