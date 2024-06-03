Командир отделения «Азова» получил пожизненный срок за расстрел мирных жителей

Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку командира отделения «Азова» за расстрел

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 30-летнего командира отделения украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Петра Шуфлина к пожизненному лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Шуфлина признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия. 14 марта 2022 года осужденный вместе с сослуживцем был на одной из улиц Мариуполя и, выполняя приказ командования, расстрелял ранее задержанных троих мирных граждан. От полученных огнестрельных ранений мужчины скончались на месте.

Ранее суд в ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего бойца «Азова» Александра Сыкылынды.

