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19:10, 3 июня 2024Силовые структуры

Командир отделения «Азова» получил пожизненный срок за расстрел мирных жителей

Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку командира отделения «Азова» за расстрел
Петр Шуфлин

Петр Шуфлин. Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил 30-летнего командира отделения украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Петра Шуфлина к пожизненному лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Шуфлина признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия. 14 марта 2022 года осужденный вместе с сослуживцем был на одной из улиц Мариуполя и, выполняя приказ командования, расстрелял ранее задержанных троих мирных граждан. От полученных огнестрельных ранений мужчины скончались на месте.

Ранее суд в ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы 28-летнего бойца «Азова» Александра Сыкылынды.

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