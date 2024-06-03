Кудрявцева и Королева поругались в эфире шоу на НТВ

Королева бросила в Кудрявцеву насадку для микрофона в эфире шоу «ВИА Суперстар!»

Телеведущая Лера Кудрявцева и певица Наташа Королева поругались в эфире шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Фрагмент эфира с их конфликтом доступен на сайте телеканала.

Королева похвалила выступление группы «Божья коровка» с песней «Солдат любви». В ответ Кудрявцева обвинила певицу во лжи и заявила, что ей не понравился номер коллектива. «Я не могу врать. (...) Если мне не нравится, то мне не нравится», — призналась телеведущая.

Ее слова возмутили Королеву. «То есть я вру? Мне понравилось. Это мое субъективное [мнение]. (...) Я сейчас брошу в эту женщину что-нибудь», — сказала она. После этого певица сняла с микрофона насадку и бросила ее в ведущую.

Ранее сообщалось о том, что певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) ушел из студии шоу «Это нормально?» на ТНТ после конфликта со зрителем. В эфире передачи гости обсуждали провокационный вопрос, предложенный ведущими.

«ВИА Суперстар!» — телешоу, в котором друг с другом борются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 1980–1990-е годы и нулевые. Членами жюри проекта стали Лера Кудрявцева, Наташа Королева, певец Стас Пьеха и критик Сергей Соседов.