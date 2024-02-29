Популярный российский певец ушел из студии шоу на ТНТ из-за конфликта

Певец Шура ушел из студии шоу «Это нормально?» из-за конфликта со зрителем

Популярный российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) и фигуристка Евгения Медведева, приглашенные в качестве гостей в шоу «Это нормально?» на канале ТНТ, ушли из студии после конфликта со зрителем. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Гости программы обсуждали один из провокационных вопросов, предложенных ведущими. После того как Медведева договорила, сидящий в зале зритель попросил микрофон, чтобы высказаться по теме. В своей речи он назвал Шуру чушпаном и шурпаном.

Шура в ответ на комментарий мужчины в шутку предложил зрительницам наброситься на недовольного соседа. Тогда мужчина предложил певцу «выйти в общественное место», чтобы выяснить отношения. «Какой кошмар. Я не позволю вам оскорблять людей в нашей студии», — прокомментировала случившееся ведущая передачи Ольга Бузова.

После очередных оскорблений от недовольного зрителя певец попрощался с Бузовой и вышел из студии. Позднее со съемок ушла и фигуристка Медведева. Оскорбивший певца мужчина тоже удалился из зала. «Засуньте свое шоу знаете куда?» — крикнул он ведущим.

Впоследствии Шуру удалось вернуть в студию.

Ранее Бузова раскрыла подробности работы со своим соведущим Дмитрием Дибровым. Певица назвала его очень пунктуальным и призналась, что часто спорит с ним после программы из-за обсуждаемых в студии вопросов.

Шоу «Это нормально?» начало выходить на ТНТ с 19 февраля. В нем две команды обсуждают острые вопросы, состязаясь друг с другом.